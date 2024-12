Coppa del mondo di sci di fondo a Cogne, in vendita i biglietti

Da oggi sono in vendita i biglietti per assistere alle gare di coppa del mondo di sci di fondo a Cogne, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio prossimi: la team sprint in tecnica classica di apertura, la sprint sempre in passo alternato di sabato e la 10 chilometri individuale skating.

Sono previste due tipologie di ticket: ingresso all'area pubblica al prezzo di 15 euro al giorno oppure alla vip lounge con una vista privilegiata sul rettilineo d'arrivo - dal lato opposto rispetto al passato - zona relax e ristorante con piatti della tradizione valdostana al costo di 150 euro.

L'organizzazione ha anche previsto uno speciale ticket, al costo di 30 euro, che darà accesso a tutte e tre le gare previste dal programma ufficiale. I bambini nati dopo il 31 dicembre 2015, accompagnati da un adulto pagante, potranno beneficiare del biglietto di ingresso gratuito all'area pubblica, che potrà essere ritirato al Consorzio Cogne Turismo.

Anche questa volta il comitato organizzatore locale, Events in Cogne 2.0, ha deciso di dedicare parte del ricavato dalla vendita dei biglietti a una Onlus. Per ogni ticket venduto, un euro verrà devoluto all'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma.

Intanto il lavoro prosegue: "è ormai conclusa - si legge in una nota - la parte di pianificazione e organizzazione generale e dai prossimi giorni si passerà alla fase operativa sul campo, per iniziare gli allestimenti. Avviati da tempo anche i lavori di installazione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche".

I biglietti e le informazioni sono disponibili sul sito internet cogneworldcup.com, nella sezione dedicata al pubblico.





