Bertschy, "un anno di cambiamenti e innovazioni"

"In Valle d'Aosta ricorderemo il 2024 come l'anno in cui sono incominciati i lavori per l'elettrificazione della linea ferroviaria Ivrea-Aosta e l'attivazione del servizio sostitutivo con bus. Questo fatto, avvenuto nei primi giorni di gennaio, ha visto un lungo lavoro preparatorio con la comunità a cui si è aggiunta l'attivazione di un canale di comunicazione diretto tra cittadini, amministrazione regionale e soggetti coinvolti. Il 2024 ha visto anche una ulteriore novità nel trasporto pubblico: lo Special20, abbonamento forfettario. Questo titolo di viaggio ha segnato l'avvio di una nuova fase per la tariffazione che porterà al biglietto unico per tutte le tipologie di trasporto". Così l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, nel rapporto annuale 2024. Sono stati inoltre "approvati il Piano energetico ambientale, il Piano regionale dei trasporti, e il Piano degli interventi di politica del lavoro, mentre nuove leggi hanno rafforzato lavoro, formazione e sostegno alle imprese". Tra le iniziative, "la revisione della legge sull'artigianato di tradizione e il bando per la Zona franca della ricerca".



