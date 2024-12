Escursionisti francesi salvati in mezzo alla bufera

Il Soccorso alpino valdostano ha tratto in salvo due escursionisti francesi rimasti bloccati a 2.400 metri di quota, in Valsavarenche, sotto il rifugio Chabod.

L'allarme è scattato intorno alle 20. Viste le cattive condizioni meteo è stata attivata una squadra di tecnici per procedere via terra. Nel frattempo l'elicottero ha tentato di raggiungerli ed è riuscito ad individuarli: nonostante la bufera l'equipe del Soccorso alpino ha raggiunto i due escursionisti e li ha recuperati con una "verricellata" di 50 metri. I due sono stati condotti in ospedale, le loro condizioni non sembrano gravi (ipotermia lieve).



