Approvato il bilancio di Aosta, 'situazione economica solida'

Con 19 voti a favore, sei contrari e un'astensione il Consiglio comunale di Aosta ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 comprensivo della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup). "Per il quarto anno consecutivo - ha commentato la vicesindaca con delega alle Finanze, Josette Borre - questa Amministrazione ottiene il risultato di approvare il 'Previsionale' entro il 31 dicembre, evitando il rischio dell'esercizio provvisorio, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto. Chiudiamo il bilancio con il Comune in una situazione economica solida, e con un avanzo ridimensionato che pure ha rappresentato ossigeno finanziario per molti dei progetti che abbiamo avviato con investimenti importanti". "Sottolineo con soddisfazione come siamo riusciti a mettere sul campo tutti i propositi - ha aggiunto - che avevamo individuato nel Programma di governo di inizio consiliatura. Per i prossimi mesi il nostro obiettivo sarà quindi quello di portare a compimento le opere con le quali intendevamo cambiare il volto di Aosta in senso positivo, anche attraverso gli importanti progetti del Pnrr, prima del termine del mandato, e comunque di avviarne l'esecuzione così da mantenere fino in fondo il patto con i cittadini di Aosta sottoscritto nel 2020".



