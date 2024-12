Alcol, boom di consumatori a rischio in Valle d'Aosta

Tra gli adulti valdostani è stato registrato un boom di consumatori di bevande alcoliche a rischio. Lo rivela il rapporto Osservasalute sullo stato di salute e qualità dell'assistenza nelle regioni italiane.

"Nel 2022 il 18,1% degli uomini e l'8,8% delle donne in Italia - si legge - hanno consumato bevande alcoliche in modalità a rischio per la loro salute e, rispetto all'anno precedente, la prevalenza è aumentata per il solo genere maschile del 10,4%, annullando quindi la diminuzione registrata lo scorso anno. A livello territoriale, per gli uomini, si rileva un aumento dei consumatori a rischio rispetto al 2021 nelle Marche (+41%), in Valle d'Aosta (+44%) ed in Veneto (+28,7%). Per il genere femminile l'unico incremento significativo si registra in Friuli Venezia Giulia (+57,7%)".

Inoltre le regioni che presentano una prevalenza di consumatori a rischio più elevata rispetto alla media sono, per entrambi i generi, la Valle d'Aosta (maschi 31,4%, femmine 13,2%) e la provincia di Bolzano (29,3%,14,9%).



