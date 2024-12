Usl Vda, Isabella Martinetto è il nuovo direttore amministrativo

Isabella Silvia Martinetto è il nuovo direttore amministrativo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta. Lo ha comunicato l'azienda sanitaria valdostana.

"Piemontese - si legge in una nota - vanta un curriculum di altissimo livello, con una lunga esperienza nella gestione amministrativa e strategica in ambito sanitario. Laureata in Giurisprudenza, ha rivestito incarichi di rilievo in diverse strutture sanitarie, maturando una grande esperienza in tutte le principali aree tecnico amministrative".

"La sua grande competenza e dedizione - commenta il dg dell'Usl Vda, Massimo Uberti - forniranno un nuovo, importante, contributo alla nostra direzione amministrativa. Sono inoltre estremamente felice che una donna faccia il suo ingresso nella direzione strategica dell'azienda, un passo importante verso una maggiore inclusione e valorizzazione del talento femminile nei ruoli decisionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA