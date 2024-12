Stelle al merito del Coni, medaglia d'oro a Origone e Tormena

E' stata assegnata a Simone Origone, vincitore della Coppa del Mondo di sci di velocità, e a Gaia Tormena, campionessa mondiale di mountain bike, la medaglia d'oro al valore atletico nell'ambito delle Stelle al Merito Sportivo del Coni. La cerimonia si è svolta al Grand Hotel Billia di Saint-Vincent. Il premio si riferisce all'attività del 2022.

"Le onorificenze sportive - è spiegato in una nota - sono riconoscimenti che il Comitato olimpico nazionale italiano conferisce a dirigenti, tecnici, società ed atleti per i risultati conseguiti e per l'impegno profuso e rappresentano un modo concreto per ringraziarli per la loro attività che ha dato lustro al movimento sportivo valdostano. La nostra piccola Regione si è infatti sempre distinta in ambito sportivo grazie ai risultati agonistici dei suoi atleti, alla professionalità organizzativa dei dirigenti e alla capacità delle Società sportive".

Le altre benemerenze: medaglia d'argento al valore atletico a Marina Berta, Martina Gallieni, Alessandro Saravalle; medaglia di bronzo al valore atletico a Elisa Bulla, Alessandro Busca, Alessandro Cintori, Samuela Comola, Fabiola Conti, Gaia Gamba, Tommaso Leoni, Eleni Pjollaj, Elodie Rosset. Tra i dirigenti sono stati premiati Piergiorgio Ottenga, Giuseppe Briarava, Claudio Cheraz, Rosa Falletti, Walter Treves. E poi gli sci club Brusson, Corrado Gex e Valdigne Mont Blanc e il Velo Club Courmayeur Mont Blanc. Infine riconoscimenti speciali a Martina Berta e a Charlotte Bonin, "le uniche due atlete valdostane che hanno partecipato rispettivamente alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024" e a Sergio Pellissier in quanto "In un mondo del calcio ormai privo di bandiere, ha servito e continua a servire il suo Chievo Verona: prima da giocatore e capitano, poi da dirigente, infine da presidente".



