Rinnovo Ccnl Funzioni centrali, referendum indetto da Cgil, Uil e Usb

Le sigle sindacali Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi hanno lanciato un referendum "per dire no ad un inadeguato rinnovo del Ccnl delle funzioni centrali". I lavoratori sono chiamati ad esprimersi dalle 17.30 di lunedì 16 dicembre fino alle 16 di sabato 21 sulla piattaforma votofc.org.

"Il 6 novembre scorso - si legge in una nota - è stata raggiunta da alcune organizzazioni sindacali un'intesa separata relativa al Ccnl 2022-2024 Funzioni Centrali. Non condividiamo il testo del contratto sottoscritto solo dal 53% delle sigle rappresentative. Tale contratto permette di recuperare appena il 6% di un'inflazione che nel 2022/24 ha raggiunto il 16.5%". "Nei settori privati gli aumenti sono molto più consistenti - prosegue la nota - rispetto a quello previsto per le Funzioni Centrali. Nella nostra Regione il Contratto collettivo regionale del Comparto Unico, ha avuto un aumento medio del 12,5! Con questo contratto dovevamo adeguare i salari al costo della vita, reperire risorse e sbloccare la contrattazione decentrata e per la valorizzazione professionale. Di fronte a un contratto a perdere riteniamo necessario far esprimere le lavoratrici e i lavoratori. È una scelta di democrazia diretta e uno strumento di prosecuzione della vertenza. Occorre mandare al Governo un forte e chiaro messaggio di dissenso.

Non chiediamo la luna. Chiediamo un giusto contratto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA