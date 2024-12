Nuova campagna di promozione del Museo di scienze naturali

Una nuova campagna promozionale per far conoscere il rinnovato Museo regionale di scienze naturali 'Efisio Noussan' allestito nel castello di Saint-Pierre. A lanciarla sono stati gli assessorati regionali all'ambiente e al turismo e interessa le città di Torino, Genova, Milano e Roma: dal 16 al 31 dicembre, il Museo sarà visibile attraverso maxi teli e brevi slot digitali su 'ledwall' in alcune delle principali aree commerciali e turistiche di Milano, tra cui la Basilica di San Carlo, via Torino e Corso Gae Aulenti, nonché lungo il Lungotevere di Ripetta a Roma. "Questa nuova iniziativa - spiega l'assessore Davide Sapinet - rappresenta un altro importante strumento per la valorizzazione del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan. L'obiettivo è attrarre visitatori da tutta Italia e far conoscere il ricco patrimonio culturale e naturale della nostra regione.

Il Museo regionale si propone come una meta imperdibile e arricchente per tutti coloro che desiderano esplorare la biodiversità e la ricchezza del nostro territorio e del nostro ambiente alpino".

In questi giorni il museo ha riaperto i battenti dopo il completamento degli interventi di manutenzione periodica. I lavori hanno riguardato l'edificio, le teche e i diorami, nonché le dotazioni multimediali, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei visitatori. Inoltre, la biglietteria ha beneficiato di interventi di manutenzione straordinaria, che hanno incluso il rinnovo dell'impianto di illuminazione e l'installazione di nuovi monitor, rendendo l'ambiente ancora più accogliente e moderno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA