Avviati i lavori su versante ovest del Pic de Molère

Sono stati avviati i lavori di mitigazione del rischio di crolli lapidei lungo il versante occidentale del Pic de Molère, a Lillianes. Lo comunica l'assessorato regionale alle opere pubbliche. L'intervento - resosi necessario a seguito di significativi fenomeni franosi occorsi nel 2009 e 2010 che avevano portato alla chiusura dell'area estrattiva di Barmotta, generando un rischio per l'accessibilità alla parte alta della Valle di Gressoney - ha come obiettivo la messa in sicurezza della strada regionale n.

44, della strada intercomunale Lillianes-Fontainemore e delle aree abitate circostanti.

L'opera prevede la realizzazione di un rilevato paramassi in terra rinforzata, lungo circa 227 metri e con un'altezza nominale di 8 metri. "Si tratta di un intervento strategico - spiega l'assessore Davide Sapinet - volto a garantire la sicurezza dei cittadini e la continuità della mobilità locale in un'area di fondamentale importanza per il territorio della Valle d'Aosta. Potrà inoltre permettere l'impiego della viabilità comunale come alternativa in caso di interruzione della strada regionale 44 in situazioni emergenziali".

L'investimento complessivo ammonta a un milione e 167.987,81 euro ed è interamente finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'ambito dei fondi destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico. "Questa importante opera - dichiara il sindaco di Lillianes, Daniele De Giorgis - permetterà di poter riaprire una strada fondamentale nel dare un'alternativa, in caso di necessità, alla sr 44, bypassando i centri storici di Lillianes e Fontainemore e, inoltre, agevolerà anche l'incremento dell'offerta turistico-sportiva del nostro territorio di media montagna. Ringrazio tutti gli attori coinvolti in questa operazione per aver dedicato tempo, energie e professionalità nella progettazione e nella realizzazione di questo importante intervento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA