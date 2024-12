'Utilizzo consapevole della bici', accordo tra Fiab e Plus

Un laboratorio di manutenzione e prima riparazione della bicicletta per la fascia d'età 14-35 anni, la pianificazione di giornate alla scoperta della pista ciclabile, un convegno sulla mobilità sostenibile previsto per il 3 giugno e l'organizzazione di un corso di Bmx: sono i punti dell'accordo tra Fiab Aosta à velo e Plus siglato oggi negli spazi dell'ex Cittadella dei giovani di Aosta.

"Credo che la ciclabile abbia rappresentato un momento importante nella vita dei cittadini di Aosta", ha detto l'assessore alle Politiche giovanili del comune di Aosta, Samuele Tedesco, durante la conferenza stampa di presentazione.

"La comunicazione - ha aggiunto - è stato forse un tema un po' sottovalutato rispetto alla ciclabile: non si tratta solo di promozione della mobilità sostenibile, ma di un dialogo con coloro che possono essere i primi fruitori della ciclabile, i giovani". In questo senso "Plus è un algoritmo sociale, e l'inserimento di Fiab, soggetto esterno alla coprogettazione, fa sì che questo algoritmo si attivi".

La collaborazione tra Fiab e Plus è finalizzata, si legge nell'accordo, "a veicolare sani e corretti stili di vita collegati all'uso della bicicletta, l'utilizzo consapevole e sicuro delle ciclabili, la conoscenza degli interventi di manutenzione e l'organizzazione e la gestione di eventi".





