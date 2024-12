Trenitalia, fino al 5 gennaio più bus tra Aosta e Ivrea

"Anche quest'anno sono rafforzati i collegamenti con le località ad alta quota. Per chi vuole raggiungere il Marché Vert Noël di Aosta, fino al 5 gennaio Regionale ha previsto un potenziamento delle 14 corse bus del fine settimana tra Aosta e Ivrea con ulteriori sette bus al giorno". Lo annuncia Trenitalia.

Fino al 5 gennaio, ogni sabato, Regionale "aggiunge alla normale programmazione sei corse tra Aosta e Ivrea via autostrada". La domenica "il servizio è rinforzato con otto autobus a supporto degli altri già in circolazione nelle fasce orarie maggiormente affollate e una corsa straordinaria in più in partenza da Ivrea alle ore 12.32 con arrivo ad Aosta alle ore 13.42".

Ritornano anche i Freccialink con cui, durante le festività natalizie e nei fine settimana fino a fine marzo, è possibile arrivare da Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Venezia fino ad Aosta e Courmayeur, in connessione con il Frecciarossa a Torino Porta Susa.



