Morto nello scontro auto-bus a Villeneuve, mercoledì il funerale

Sarà celebrato domani alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Aymavilles il funerale di Angelo Puglisi, il cinquantatreenne morto la sera di sabato 14 dicembre scorso in un incidente stradale sulla statale 26 a Villeneuve.

La camera mortuaria presso il cimitero di Aosta viene allestita dal pomeriggio di oggi e alle 19.30 è prevista la recita del rosario.

Cuoco alle Terme di Pré-Saint-Didier e padre di tre figli, Puglisi guidava la sua Fiat Punto quando, per cause da accertare, ha tamponato un'auto per poi finire nella corsia opposta. Qui è avvenuto lo scontro con un pullman di linea, diretto a Courmayeur, che sopraggiungeva in quel momento. Per Puglisi non c'è stato nulla da fare. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA