Disoccupati over 58, accordo Regione-Inps

L'erogazione delle risorse residue per la realizzazione di azioni di politica attiva a favore delle persone in cerca di occupazione over 58, prive di ammortizzatori sociali, per l'accompagnamento attivo alla pensione: c'è questo al centro della convenzione sottoscritta oggi tra l'assessore al Lavoro e formazione, Luigi Bertschy, e il direttore della sede regionale Inps, Gabriele Mastragostino. La misura agirà su iscritti ai centri per l'impiego la cui età e la prossimità al pensionamento rendono difficile il reinserimento nel mercato del lavoro.



