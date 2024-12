Calderoli, tutela minoranze linguistiche nella linea del governo

"In questo quadro, mi sento di rassicurare tutti voi che la tutela, a vario titolo, delle minoranze linguistiche si inscrive perfettamente nella linea di azione del governo Meloni, insieme con la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Rispetto a quest'ultimo tema è in corso di discussione, in Parlamento, l'apposito disegno di legge da me proposto e già approvato dal Senato della Repubblica". Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, nel messaggio inviato alla tavola rotonda organizzata a Gressoney-Saint-Jean dalla Regione Valle d'Aosta in occasione delle celebrazioni della giornata internazionale della montagna 2024 e del 25/o anniversario della legge sulla tutela delle minoranze linguistiche.

"Le minoranze linguistiche - scrive Calderoli - costituiscono un patrimonio impareggiabile per tutti, una manifestazione del pluralismo sociale e culturale, che deve essere costantemente valorizzato".

Il ministro ha ricordato i 2.905.823 euro assegnati quest'anno grazie al 'Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche'. "Il 3% dello stanziamento ( 87.174 euro) è destinato alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici a carattere nazionale con sede presso i territori delimitati. Lo stanziamento residuo (2.818.648 euro) èdestinato agli enti locali, alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali e alle Regioni".

Le domande pervenute sono state 63. La Regione Valle d'Aosta ha presentato richiesta per due progetti: uno regionale per la lingua francoprovenzale (finanziato con 168.275 euro) e l'altro del Comune di Gressoney la Trinité per la minoranza linguistica germanica (41.900 euro).



