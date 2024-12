Attivo il servizio telefonico Filo d'Argento per anziani soli

E' attiva da ieri anche in Valle d'Aosta la rete del Filo d'Argento, un servizio di aiuto e ascolto telefonico dedicato agli anziani e, più in generale, alla popolazione fragile.

Nei mesi scorsi circa una quindicina di volontari dell'associazione Auser Valle d'Aosta sono stati formati da una psicologa per la creazione di una squadra che risponda al telefono e offra ascolto e sostegno. Il servizio è attivo il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì e venerdì dalle 16 alle 18 chiamando il numero 3513871090.

Auser ha concretizzato il progetto grazie al finanziamento ottenuto nell'ambito dell'avviso promosso da Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta e Csv Vda. L'avviso si inserisce nel quadro della coprogettazione con il dipartimento Politiche sociali della Regione per la realizzazione delle iniziative di interesse generale a valere sul fondo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

"Il Filo d'Argento vuole essere al fianco della marginalità, delle persone più fragili e sole quali sono gli anziani ma non solo, cercando di coprire tutto il territorio valdostano, in particolare i paesi più isolati, con il coinvolgimento delle Associazioni di anziani presenti sul territorio e delle strutture sociosanitarie regionali o comunali: il coordinamento con le istituzioni è difficile ma fondamentale", ha spiegato Ornella Cheillon, referente del progetto.

"La scelta di fare partire il servizio, insieme ad una campagna di promozione, proprio oggi non è casuale, perché le vacanze natalizie sono sempre un momento di gioia ma anche un periodo in cui le fragilità si acuiscono", ha detto Claudio Latino, presidente dell'Auser.

"Abbiamo voluto pensare a un modo per regalare l'esperienza che settimanalmente facciamo con l'Auser, cioè parlare ed ascoltarci, a tutta la popolazione", ha raccontato Severino Cubeddu, uno dei primi volontari che offrono ascolto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA