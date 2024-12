Skyway Monte Bianco ha raggiunto la carbon neutrality

Funivie Monte Bianco, la società che gestisce Skyway Monte Bianco, annuncia di aver ottenuto la carbon neutrality. "La struttura diventa così - annuncia la società - la prima funivia con cabine rotanti in Europa a conseguire questo traguardo".

Come dichiarato all'interno del Bilancio di sostenibilità del 2023, Funivie Monte Bianco ha compensato la totalità delle emissioni dirette e indirette (Scope 1 e 2) per un totale di 40 tonnellate di Co2, obiettivo raggiunto grazie a un progetto di riforestazione in collaborazione con la società benefit Tree-Fair. L'impronta ambientale è stata controbilanciata attraverso l'acquisto di crediti di carbonio certificati dal Pefc Italia, per un ammontare di 41 tonnellate di Co2 equivalenti, che sono state assorbite tramite attività selvicolturali di mantenimento, conversione ad alto fusto e tutela dal rischio d'incendio, in località boschive del Nord Italia.

Parallelamente alla rendicontazione e compensazione delle emissioni dirette e indirette Scope 1 e 2, Funivie Monte Bianco ha avviato, inoltre, la misurazione delle emissioni indirette Scope 3 provenienti dall'intera catena del valore, ricevendo la certificazione Ghg Protocol.

"Raggiungere la carbon neutrality rappresenta un traguardo fondamentale per Funivie Monte Bianco spa, realtà che da sempre si impegna per offrire a tutti l'opportunità di scoprire la bellezza della montagna, con la chiara consapevolezza che questo fragile ambiente vada protetto", dichiara Federica Bieller, presidente di Funivie Monte Bianco.

