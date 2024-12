Ottonello lascia l'Usl, diventa coordinatore delle Politiche sociali

Marco Ottonello lascia l'incarico di direttore amministrativo dell'Usl della Valle d'Aosta - che ricopriva dal luglio del 2017 - per diventare coordinatore del dipartimento Politiche sociali dell'assessorato alla Sanità.

Ricoprirà l'incarico dal primo gennaio prossimo e andrà a sostituire il dirigente Vitaliano Vitali, che dalla stessa data diventerà segretario generale della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

La procedura per l'affidamento dell'incarico di coordinatore era stata aperta il 25 novembre scorso ed erano state due le dichiarazioni di interesse da parte di dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale regionale. Lo scorso 9 dicembre l'assessore Carlo Marzi ha designato Ottonello "tenuto conto dell'esperienza professionale maturata evincibile dal curriculum vitæ et studiorum presentato dal dirigente interessato". Oggi la giunta regionale ha deliberato di assegnargli l'incarico dall'inizio del 2025 e fino "al termine naturale della legislatura in corso".

L'aspettativa di Ottonello da dirigente regionale sarebbe dovuta terminare il 28 febbraio prossimo e il termine è stato anticipato in virtù del nuovo incarico che dal primo gennaio andrà a ricoprire Vitali.



