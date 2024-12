Marzi, "in brevissimo tempo un nuovo direttore amministrativo Usl"

"Ringrazio tantissimo Vitaliano Vitali per il lavoro fatto e gli auguro di fare un ottimo lavoro e un'ottima esperienza in Chambre. Sono contentissimo per l'arrivo di Marco Ottonello, perché così porta la sua esperienza al dipartimento Politiche sociali, dove ne abbiamo bisogno. Nel giro di brevissimo tempo credo che riusciremo a trovare la migliore delle soluzioni, assieme al direttore generale, per quanto riguarda la direzione amministrativa dell'Usl". Così l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, commenta l'avvicendamento al vertice del dipartimento Politiche sociali e la ricerca di un nuovo direttore amministrativo dell'Usl, dopo il nuovo incarico che Ottonello assumerà dal primo gennaio prossimo.



