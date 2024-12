Il gipeto nidifica in Val di Cogne, scattano divieti

La coppia di gipeti che da alcuni anni nidifica con successo in Valle di Cogne, nel versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso, ha scelto di nuovo le pareti rocciose della Valnontey per realizzare il suo nido.

Per garantire la tranquillità di questa coppia appartenente ad una specie particolarmente sensibile alla presenza umana, l'Ente parco ha istituito una zona di protezione che comprende alcune delle cascate di ghiaccio più frequentate dagli appassionati di arrampicata.

Nella zona di protezione, per ridurre il disturbo dei siti di nidificazione, è proibito l'accesso all'area, anche per le attività di osservazione ravvicinata e per foto o riprese, l'uso dei droni, oltre al divieto di arrampicata su alcune cascate di ghiaccio. Quelle coinvolte dalla zona di protezione sono denominate: Gusto di Scozia, Flash Estivo e Flash Estivo colonnata centrale, Fiumana di Money, Fallo di plutone, Coupé di Money, Mistiria e Coupé Money variante, Cascata della pazienza, Cascata della rassegnazione, Meeting 2000, Sweet Valentina, Voglia di tenerezza.

Il gipeto, avvoltoio protetto a livello europeo e inserito nella 'Red List' dell'Unione Internazionale per la Conservazione della natura (Iucn), è molto sensibile ai disturbi provocati dalla presenza umana, soprattutto durante il periodo di nidificazione, che va dal tardo autunno ad agosto.

"Il Corpo di sorveglianza del Parco - si legge in una nota - sarà attivamente impegnato nel monitoraggio del rispetto della zona di interdizione, con appostamenti previsti nel periodo invernale per garantire la tranquillità della coppia di gipeti e l'efficacia delle misure di protezione".



