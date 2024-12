Federazione ciclistica valdostana, Mirko Voyat nuovo presidente

Mirko Voyat è stato eletto alla guida del consiglio direttivo del comitato Valle d'Aosta della Federazione ciclistica valdostana per i prossimi quattro anni.

Già vice presidente uscente, è stato eletto all'unanimità, con 17 preferenze su 17 votanti; il neo presidente avrà come vice Federico Martinet (riconfermato) e Simone Santomassimo; i nuovi consiglieri sono Nada Sidonia Barrel e Maurizio Montaldo. Voyat succede a Francesca Pellizzer.

A rappresentare la Valle d'Aosta alle prossime elezioni federali ci sarà Massimo Valenti (delegato affiliati) che ha raggiunto il quorum; così non sarà per Maurizio Pesciarelli (delegato tecnico) e Camilla Martinet (delegato atleti), che non hanno avuto il numero necessario di voti per il quorum.



