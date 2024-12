Aosta scende al 17/o posto per qualità della vita

Considerata dal punto di vista statistico come una provincia, Aosta - e quindi l'intero territorio regionale - perde 13 posizioni rispetto all'anno scorso e si piazza 17/a su 107 nell'annuale classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, totalizzando 615,03 punti.

L'indagine prende in esame 90 indicatori, suddivisi in sei macrocategorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori).

In dettaglio, Aosta è 7/a (perde cinque posizioni rispetto all'anno scorso) per quanto riguarda la macrocategoria 'ricchezza e consumi', 15/a per 'affari e lavoro' (16 posizioni guadagnate), 5/a per 'giustizia e sicurezza' (18 posizioni guadagnate), 61/a per 'demografia e società' (quattro posizioni guadagnate), 56/a per 'ambiente e servizi' (perde 47 posizioni) e 5/a per 'cultura e tempo libero' (guadagna tre posizioni).

In vetta alla classifica finale si trova Bergamo, a seguire Trento, Bolzano, Monza-Brianza e Cremona. Reggio Calabria è ultima, preceduta da Napoli, Crotone, Siracusa e Vibo Valentia.





