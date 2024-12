Valanga su cascata di ghiaccio a Valtournenche, un ferito

Un cascatista è rimasto ferito e altri sette sono rimasti bloccati a seguito del distacco di una valanga su una cascata di ghiaccio a Valtournenche, in Valle d'Aosta.

La centrale unica del soccorso è stata allertata alle 15.10.

Sul posto è intervenuto in elicottero il Soccorso alpino valdostano insieme al Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia. Il ferito è stato portato in ospedale, le sue condizioni non paiono gravi. Gli altri sette scalatori sono stati portati a valle: erano rimasti bloccati dopo che la massa di neve aveva seppellito tutto materiale necessario per scendere a valle.

Il distacco è avvenuto sulla cascata 'Miroir de glace', a 2.500 metri di quota, sulla cresta montuosa delle 'Grandes Mourailles'.



