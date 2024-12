Scontro tra auto e bus su statale 26, un morto a Villeneuve

Un automobilista è morto a seguito delle ferite riportate nello scontro tra la vettura su cui viaggiava e un autobus di linea "Arriva". L'incidente è avvenuto sulla statale 26, all'altezza di frazione Champagne di Villeneuve. A perdere la vita è stato il conducente dell'auto, una Fiat Punto. Feriti in modo non grave l'autista bus e due passeggeri. Ancora da chiarire le cause dello scontro. Sul posto sono intervenuti la squadra taglio dei vigili del fuoco, i carabinieri (che si occupano delle indagini) e il 118. La statale 26 è stata è chiusa al transito in entrambe le direzioni, il traffico è stato deviato sulla viabilità locale



