Scivola lungo un sentiero, morta donna a Champorcher

Una donna di origini belghe e domiciliata a Pontboset è stata trovata morta questa mattina sopra a Champorcher. La vittima è Anne Segers, di 58 anni, scultrice, molto conosciuta in bassa valle e già protagonista della canzone 'tormentone' sul web “Mollo tutto e vado a Pontboset”. A scoprire il corpo sono state le guide del Soccorso alpino valdostano che la cercavano da ieri. L'allarme è stato dato dalla figlia, che non sentendola da alcuni giorni, ha chiamato la centrale operativa. L'auto della donna è stata ritrovata ieri sera a Petit Montblanc, sopra Champorcher, dai carabinieri. Immediatamente è scattato il piano ricerche per persone scomparse a cui hanno partecipato anche la guardia di finanza, il corpo forestale e i vigili del fuoco. Il corpo è stato avvistato durante un sorvolo in elicottero. La donna è scivolata lungo un sentiero.



