A Pila aperta la nuova telecabina del Couis 1

E' stata aperta al pubblico la nuova telecabina a 10 posti Couis1-Platta de Grevon, che rappresenta il secondo troncone della tratta Pila-Couis e sostituisce la storica seggiovia biposto risalente alla fine degli anni '80. L'impianto fa parte del progetto Pila-Couis, che permetterà di raggiungere quota 2.700 metri in 15 minuti.

"E' un'apertura importante - commenta l'assessore regionale Luigi Bertschy - perché da oggi una parte di questo progetto strategico comincia a funzionare, a dare una risposta alla località e soprattutto all'esigenza di collegare Aosta alla Platta de Grevon e cominciare a guardare anche il collegamento con Cogne. L'arrivo alla Platta in soli 4 minuti evidenzia di come la tecnologia e l'innovazione sono sempre migliori. Una volta completato l'impianto il comprensorio di Pila, ma soprattutto la Valle d'Aosta, saranno dotati di un collegamento strategico, utile per migliorare la fruizione per gli sciatori ma che darà una nuova opportunità anche a chi non scia di arrivare alla Platta de Grevon e godersi un punto panoramico di immensa bellezza".



