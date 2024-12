Lega, "obiettivo è tornare a governare la Valle d'Aosta"

''L'obiettivo della Lega è tornare a governare la Valle d'Aosta dopo anni di disastri dell'attuale amministrazione''. Lo ha detto il vice segretario federale della Lega Andrea Crippa, oggi in visita ad Aosta. Poi ha aggiunto: ''Per noi poco cambia se in Valle d'Aosta le elezioni saranno nell'autunno del 2025 o nella primavera del 2026 perché siamo pronti, qui abbiamo un'ottima classe dirigente che si è formata sui territori. I valdostani si meritano un governo diverso, il nostro obiettivo è quello di creare una coalizione di centro destra che possa portare il buon governo in questa regione, così come nelle altre che già governiamo''. I punti centrali per la campagna elettorale saranno il rilancio dell'economia, le politiche sulla montagna, ma anche ''la sicurezza - spiega ancora Crippa - in alcune zone di Aosta e non solo non si può più uscire e qui serve un presidio maggiore delle forze dell'ordine". "Tra i nostri temi - ha concluso - anche la sanità. Oggi, quella valdostana è carente, i cittadini non si riescono a curare, le liste di attesa sono troppo lunghe.

Le politiche in tema di sanità sono state fallimentari''.





