Al Parini primi complessi interventi su valvole cardiache

All'ospedale regionale "Parini" di Aosta sono stati eseguiti con successo le prime due operazioni ad alta complessità sulle valvole cardiache: si tratta di interventi di riparazione percutanea dell'insufficienza della valvola mitrale con tecnica "edge-to-edge" mediante sistema Mitraclip. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta precisando che con questo risultato il Parini "si posiziona tra i pochi centri in Italia capaci di offrire trattamenti avanzati di cardiologia interventistica ad alta complessità, consolidandosi come punto di riferimento per la cura delle cardiopatie in Valle d'Aosta e nelle regioni limitrofe".

I pazienti operati - precisa poi l'azienda sanitaria valdostana - hanno superato con successo la procedura e si stanno riprendendo sotto stretta osservazione. L'intervento è stato eseguito dai cardiologi interventisti Paolo Scacciatella, Francesco Pisano ed Elisa Pelloni, coadiuvati dai colleghi Lorenzo Zaccaro e Alessandro Bernardi. L'insufficienza mitralica è una grave condizione caratterizzata da un malfunzionamento della valvola mitrale, che può portare rapidamente allo sviluppo di insufficienza cardiaca conclamata. "Sono orgoglioso di questo lavoro corale fatto di formazione, organizzazione e aggiornamenti continui. L'obiettivo, raggiunto, era portare nel nostro ospedale nuove competenze cliniche d'eccellenza per rispondere ai bisogni di salute della popolazione attraverso le procedure più innovative" commenta Scacciatella. Aggiunge il direttore generale Usl, Massimo Uberti: "Questo risultato rappresenta un importante passo avanti per la sanità della Valle d'Aosta, consentendoci, grazie anche all'eccellenza tecnologica della Sala Ibrida e alle collaborazioni realizzate con i migliori centri cardiochirurgici e cardiologici del Paese, di offrire ai nostri pazienti le più avanzate tecniche di Cardiologia Interventistica". Infine l''assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi: "L'Ospedale regionale di Aosta si conferma un'eccellenza sanitaria capace di offrire ai cittadini valdostani un'assistenza quotidiana ordinaria alla quale è giusto affiancare trattamenti all'avanguardia che fino a pochi anni fa erano disponibili solo in grandi centri metropolitani".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA