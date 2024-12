Neve in arrivo in Valle d'Aosta anche a quote basse

Neve in arrivo in Valle d'Aosta nelle prossime ore, anche a quote basse. Secondo il bollettino dell'ufficio meteorologico regionale per venerdì ci sarà un "graduale aumento della nuvolosità fino a cielo irregolarmente nuvoloso o localmente nuvoloso, da metà pomeriggio qualche debole precipitazione, per lo più confinata sui rilievi, fiocchi intorno a 800 metri". Per sabato è previsto tempo "inizialmente nuvoloso, specie sul settore nord-occidentale, con qualche debole precipitazione sui rilievi di confine, limite neve inizialmente sui 700 metri in rialzo fino 1400 metri, qualche schiarita altrove in graduale e progressiva estensione fino a cielo prevalentemente soleggiato a fine giornata". Infine domenica "prevalentemente soleggiato, salvo qualche possibile addensamento al primo mattino sui confini nord-occidentali in rapida diradazione".



