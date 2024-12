Nuovo sportello del Coa nel palazzo di Finaosta

Da oggi gli uffici di Coa energia Valle d'Aosta si trovano nell'ex sala espositiva di Finaosta in via Festaz ad Aosta. "Si tratta di un nuovo punto di accoglienza voluto proprio per ridare alle politiche energetiche la giusta visibilità del Coa, anche rispetto alla transazione che stiamo affrontando ' spiega l'assessore regionale Luigi Bertschy che aggiunge: "Questi nuovi uffici vogliono essere un punto per ricevere e aiutare cittadini e imprese". Secondo il presidente di Finaosta, Marco Linty, "gli uffici Coa ci sono dal 2006, ma questo nuovo sportello vuole essere un punto centrale per i cittadini e le imprese per i temi legati all'efficientamento energetico".

Mediamente sono 2.500 annue le richieste di cittadini e professionisti che si rivolgono allo sportello per pratiche legate alle comunità energetiche, per certificazioni e per finanziamenti. Dal 2016 a oggi Finaosta ha erogato 12 milioni e mezzo di contributi per domande riguardanti l'efficientamento energetico, in virtù della legge regionale, per 200 posizioni.

Attualmente altre 60 richieste sono al vaglio degli uffici.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA