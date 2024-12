Aosta, sei eventi per festeggiare solstizio d'inverno

Per festeggiare il solstizio d'inverno, nonché il compleanno della città di Aosta, l'amministrazione comunale e quella regionale hanno previsto un calendario di sei eventi che si terranno dal 20 al 21 dicembre. Gli appuntamenti del solstizio invernale sono il preludio di Aosta 2025: dal 21 marzo del prossimo anno prenderanno il via una serie di iniziative per celebrare i 2.050 anni dalla nascita della città. ''La celebrazione del 2050/o compleanno della nostra città - spiega l'assessore comunale Samuele Tedesco - è il mantenimento di una promessa che è stata fatta all'atto della presentazione del dossier di candidatura di Aosta a Capitale italiana della Cultura''. Il sindaco Gianni Nuti sottolinea: ''Riscrivere la storia è un obbligo di ogni generazione, che deve ripensare il passato, riflettere e gettare semi per il futuro. Per chi è stato incaricato dai cittadini, è fondamentale un atteggiamento trasformativo. Noi, in questi quattro anni abbiamo ascoltato e fatto parlare le persone''. Per l'assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz ''celebrare la fondazione di una città significa riconoscerne le origini, i valori e le tradizioni che l'hanno plasmata nel corso dei secoli''. Per festeggiare il solstizio d'inverno si parte venerdì 20 alle ore 18 con una conferenza dell'antropologo Mario Polia, che si terrà alla biblioteca regionale. Alla sera è prevista una performance itinerante per le vie del centro storico. Gli eventi proseguiranno per tutta la giornata di sabato 21, iniziando alle 10,30 con l'osservazione del sorgere del sole in via Croce di Città.



