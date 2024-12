Alessia Gasparella confermata presidente di Aiace Vda

Alessia Gasparella è stata confermata presidente di Aiace Vda ha, associazione che si occupa dell'organizzazione di rassegne ed eventi legati al cinema. Per il quadriennio 2024-2028 del direttivo faranno parte anche la vicepresidente Sara Colombini, e Elena Ciofalo, segretaria e tesoriera, Giuliana Lombardi, con delega alla vita associativa, Gianluca Gallizioli, con delega alla divulgazione cinematografica, Nicole Chizzo, con delega all'inclusività e Ludovico Franco, con delega alle attività giovanili.

"Sono felice di vedere come l'associazione sia cresciuta in pochi anni grazie a persone che hanno deciso di impegnare il proprio talento, il proprio tempo e la propria competenza per un progetto comune. Sono fiera di ricoprire per un altro mandato la carica di presidente, ruolo che si è dimostrato complesso e sfidante in questi primi quattro anni, ma che mi entusiasma ancora di più soprattutto con questo nuovo direttivo ancora più numeroso ed energico che mi dà grande fiducia" ha detto Alessia Gasparella.



