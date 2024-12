Snam, guasto alla rete del metano legato a blocco strumentazioni

"Il servizio di fornitura del gas naturale al comune di Fénis e alle aree limitrofe è stato interrotto" a seguito del "blocco di alcune strumentazioni durante operazioni programmate sul gasdotto Perosa-Aosta". Lo riferisce l'ufficio stampa di Snam, interpellato dall'ANSA, in riferimento al guasto sulla rete nazionale di trasporto del gas registrato ieri sera.

"Senza - prosegue - che si configurasse mai alcun pericolo per persone, cose o ambiente, attorno alle ore 5 di questa mattina i tecnici Snam - in contatto con il comando dei vigili del fuoco di Aosta, il Comune di Fenis, la Protezione civile e la società di distribuzione - hanno provveduto a far arrivare sul posto i carri bombolai necessari a garantire la disponibilità del gas, operazione a valle della quale è subentrato il gestore della rete locale di distribuzione per collegare tali carri alla rete medesima. L'erogazione del gas contenuto nei carri bombolai è stata definitivamente abilitata a partire dalle ore 9.30". Dal canto suo, la società di distribuzione Italgas ha già fatto sapere che "le procedure di riattivazione richiederanno alcune ore. Si prevede di terminare le operazioni entro la giornata di oggi".



