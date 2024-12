Sindacato giornalisti, "soddisfazione per il concorso dell'Usl"

L'Associazione stampa valdostana (Asva) esprime in una nota "soddisfazione per l'indizione da parte dell'Usl della Valle d'Aosta di un concorso per l'assunzione di un giornalista pubblico, come previsto dal contratto della sanità. Il ruolo è stato fino a questo momento svolto sotto forma di contratto somministrato".

Già nel 2023 l'Asva - sindacato unitario dei giornalisti valdostani - aveva "sollecitato l'azienda sanitaria regionale di attuare procedure aperte in piena trasparenza per l'assunzione di giornalisti, per quanto la possibilità di assunzione tramite agenzia interinale fosse consentita dal contratto: l'Asva ribadisce che deve essere l'extrema ratio nel caso di un concorso infruttuoso".

Il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, aveva annunciato - riferisce l'Asca - che "l'azienda avrebbe indetto un concorso entro la fine del 2024. Crediamo che la volontà dell'azienda sanitaria di stabilizzare la figura e di ampliare la platea dei possibili partecipanti sia lodevole e risponda alle esigenze manifestate dal sindacato. La selezione pubblica è un esempio da seguire anche da parte delle altre amministrazioni pubbliche. Il concorso indetto dall'Usl della Valle d'Aosta, con scadenza martedì 7 gennaio prossimo, può rappresentare un'interessante opportunità per i colleghi laureati, dei quali l'Asva auspica un'ampia partecipazione".

Il bando del concorso è consultabile nella sezione 'Selezioni e concorsi' https://auslvda.selezionieconcorsi.it/ del sito dell'azienda sanitaria, che si può raggiungere all'indirizzo: https://auslvda.selezionieconcorsi.it/materiale-avvisi/112/alleg ato-BANDOspecialrapportimedia2024.pdf



