Maisonloisir, ad Aosta torna il salone dell'abitare

Maisonloisir torna dal 30 aprile al 4 maggio 2025 presso l'Espace Aosta per la sua decima edizione.

Il 'salone dell'abitare' - si legge in una nota - "punta ancora una volta a stupire con un'esperienza immersiva che unisce innovazione, sostenibilità e tradizione per immaginare il futuro delle nostre case".

"Maisonloisir X - spiega Diego Peraga, patron della fiera - rappresenta un'occasione straordinaria per guardare avanti.

Vogliamo esplorare le nuove frontiere dell'abitare, unendo tecnologia e cultura per offrire al pubblico uno sguardo concreto sul futuro".

L'edizione 2025 sarà caratterizzata da "un programma ricco e diversificato, che spazia dalle ultime tendenze nel design alle innovazioni tecnologiche, senza dimenticare le radici culturali e artigianali che rendono unica la nostra tradizione abitativa".

Maisonloisir X propone quattro aree principali: esposizioni e innovazioni, area enogastronomica, networking e opportunità, Fuori Maison 2025 (con installazioni artistiche, workshop mostre e talk ad Aosta).

L'ultima edizione, nel 2023, ricorda l'organizzazione, ha fatto registrare 41 mila visitatori in quattro giorni, 200 espositori tra innovatori e artigiani e 150 eventi e conferenze.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA