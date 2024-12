Maggioranza, "sugli Ncc impegno a sensibilizzare le istituzioni"

"Si è preso atto delle difficoltà evidenziate e delle implicazioni che una parte del decreto potrebbe generare a danno delle 200 imprese operanti nella regione, con conseguenti ripercussioni sul sistema economico e turistico valdostano. La maggioranza regionale si è pertanto assunta l'impegno di attivare con urgenza tutti i canali istituzionali a sua disposizione, comprese la Conferenza delle regioni e le rappresentanze parlamentari, per cercare di migliorare il testo normativo a tutela della categoria e dei servizi di trasporto privato di carattere regionale e interregionale". Così in una nota i gruppi consiliari della maggioranza regionale (Federalisti Progressisti - Partito Democratico, Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia, Stella Alpina e Union Valdôtaine). Insieme ai presidenti del Consiglio e della Regione e agli assessori competenti, i consiglieri di maggioranza stamane hanno incontrato una rappresentanza degli operatori valdostani del noleggio con conducente (Ncc) che stanno manifestando contro la riforma del settore contenuta nei 'decreti Salvini'.



