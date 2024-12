Italgas, "riattivazione del metano entro oggi"

"In attesa che l'operatore della rete nazionale ripari il guasto, Italgas si è attivata già nella notte per ripristinare progressivamente le forniture mediante carri bombolai. Le procedure di riattivazione richiederanno alcune ore. Si prevede di terminare le operazioni entro la giornata di oggi". Lo fa sapere Italgas, dopo il guasto che la notte scorsa ha provocato "l'interruzione della fornitura all'impianto che serve i comuni di Fénis, Nus, Chambave, Pontey e Verrayes". Si è trattato, specifica, di "un guasto sulla rete nazionale di trasporto del gas".

Italgas comunica di essere "in contatto con le amministrazioni del territorio per fornire tutte le informazioni utili alle comunità coinvolte".



