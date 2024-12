Italgas, "i nostri tecnici passeranno casa per casa"

"Contestualmente alla riattivazione delle reti, i tecnici Italgas - sopraggiunti anche dai territori vicini - passeranno casa per casa per favorire la riaccensione in piena sicurezza delle utenze domestiche. Tali operazioni sono indispensabili per il corretto funzionamento degli impianti e richiederanno alcune ore, oltre alla disponibilità delle famiglie coinvolte". Lo comunica Italgas, nell'ambito dell'azione in campo per "fronteggiare l'emergenza provocata dal guasto sulla rete di trasporto nazionale del gas che ha portato all'interruzione delle forniture nei comuni di Fénis, Pontey, Verrayes e Chambave". Attualmente "è di circa 40 persone il dispiegamento di forze in campo disposto da Italgas".

"In attesa che l'operatore nazionale ripari il guasto, i tecnici - ricorda la società di distribuzione - sono al lavoro da questa notte per ripristinare progressivamente le forniture mediante carri bombolai. Nelle operazioni di ripristino, Italgas sta dando priorità alle utenze sensibili segnalate dalla protezione civile".



