Guasto alla rete del metano, chiuse diverse scuole

Un guasto alla rete di distribuzione di metano registrato ieri sera sta causando problemi in diverse zone dei comuni di Nus, Fénis, Saint-Marcel, Chambave, Pontey e Verrayes.

I disagi per l'impossibilità di attivare riscaldamento e di usufruire dell'acqua calda non riguardano solo i privati ma anche edifici pubblici, come scuole - chiuse in alcuni casi, come a Pontey, Chambave e nella parte bassa di Verrayes - e microcomunità.

Sono in corso le operazioni per ricaricare l'impianto: "credo che la situazione non si risolverà prima del pomeriggio", commenta il sindaco di Chambave, Marco Vesan.

Le amministrazioni comunali si stanno attivando in particolare per verificare le condizioni delle persone più fragili, come gli anziani.



