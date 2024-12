Autonoleggiatori Ncc protestano ad Aosta contro il decreto Salvini

Sono stati circa 30 gli autonoleggiatori Ncc che stamane sono arrivati sotto palazzo regionale ad Aosta, in adesione alla protesta nazionale contro i 'decreti Salvini'. Una delegazione è stata poi ricevuta a palazzo regionale. Prima di arrivare in piazza Deffeyes, il corteo di auto era partito dalla località Croix Noire per poi sfilare nelle vie della città. In seguito si è diretto a Torino, per unirsi ai colleghi piemontesi.

"Questi provvedimenti, recentemente adottati, rappresentano - denuncia Sistema trasporti Valle d'Aosta, confederazione di imprese Ncc - un grave ostacolo normativo e burocratico che mette a rischio la possibilità di operare legalmente, generando insicurezza e precarietà per un'intera categoria professionale.

Il settore Ncc costituisce un elemento cruciale per il sistema dei trasporti regionali e un pilastro fondamentale per l'industria turistica della Valle d'Aosta, motore economico essenziale per il territorio. L'impatto negativo dei decreti Salvini non colpirà solo gli operatori del servizio, ma avrà conseguenze rilevanti anche per il comparto turistico e per le strutture ricettive, che dipendono da una rete di trasporti efficiente e affidabile". Sistema trasporti si augura che la Regione adotti "azioni concrete e tempestive per salvaguardare un settore cruciale per il tessuto economico e sociale".

Cna Fita Ncc, pur muovendo critiche ai provvedimenti adottati, evidenzia "che non prenderà parte a manifestazioni di piazza perché sta portando avanti delle trattative con il governo nazionale".



