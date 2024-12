Da oggi il volto di Valentina con il suo caschetto nero, personaggio creato dall'artista Guido Crepax, fa bella mostra di sé alla fermata dell'autobus dall'Arco d'Augusto ad Aosta. Il progetto 'Coincidenze d'artista', realizzato dal Comune di Aosta, non solo ha permesso di abbellire 11 pensiline in tutta la città, ma anche di dedicare un autobus a Franco Balan, celebre pittore e grafico valdostano scomparso nel 2013 e che quest'anno avrebbe compiuto 90 anni. La livrea del bus è ispirata alle sue opere.

Ad Aosta 11 pensiline d'artista e un bus dedicato a Franco Balan

''Il progetto nasce a inizio anno con la collaborazione di alcuni artisti - spiega l'assessore comunale alla Cultura, Samuele Tedesco - per abbellire gli spazi della città, in questo caso le pensiline dei bus. Le abbiamo scelte, perché sono spazi dove ci si può fermare a riflettere, non solo rispetto alle opere che sono state realizzate, ma anche rispetto ai cambiamenti che la città sta vivendo''.

Per l'assessore Tedesco ''l'obiettivo che ci siamo posti è quello di fare uscire l'arte dai posti convenzionali, di poterla trovare ovunque, anche in strada. L'autobus 'Balan' non avrà per percorso fisso, perché l'arte è in movimento''.



