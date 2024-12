Testolin, maggioranza si asterrà su tutti gli ordini del giorno

Dopo che in aula il capogruppo della Lega Andrea Manfrin ha presentato il primo ordine del giorno al bilancio, il presidente della Regione, Renzo Testolin, a nome della maggioranza ha annunciato in aula che "la scelta condivisa è stata di astenersi sugli ordini del giorno in continuità con la situazione che si è presentata durante la presentazione del Defr".

L'opposizione ha chiesto e ottenuto una lunga sospensione per - ha detto Claudio Restano (Rv), - una riunione dei gruppi di minoranza, motivandola con le "gravissime e lesive affermazioni del presidente, quando preliminarmente annuncia già che boccerà tutti gli ordini del giorno. E' vergognoso".

Testolin ha aggiunto: "Daremo in ogni caso le risposte che sono richieste dagli ordini del giorno stessi, andando evidentemente a fare delle distinzioni su quelli che potranno essere delle attività e delle suggestioni che possono essere in qualche modo assecondate e accolte in termini generali e di opportunità delle idee e delle proposte assentite rispetto ad altre".

Gli ordini del giorno depositati in Aula sono 56, di cui dieci della Lega Vda, 12 di Rv, otto di Pcp, 24 di Fi e due congiunti dei gruppi di opposizione.



