Minoranze, "avanti nonostante la bocciatura delle iniziative"

"Di fronte al fatto di sentirsi dire che sostanzialmente il lavoro fatto non ha peso e non ha importanza e tutto sarà comunque bocciato, perché l'astensione in sintesi è un elegante modo per bocciare, anche giustamente, il lavoro altrui, la volontà delle minoranze è di non arrendersi ma di andare avanti con i lavori e proseguire dando comunque dignità al lavoro fatto. Perché oggettivamente dopo quello che ci siamo sentiti dire questa mattina potevamo dire 'allora ce ne andiamo via se abbiamo disturbato sua maestà'". Così il capogruppo di Rassemblement Valdôtain, Stefano Aggravi, durante la conferenza stampa convocata dalle opposizioni dopo l'annuncio del presidente della Regione, Renzo Testolin, di astensione da parte della maggioranza su tutti i 56 ordini del giorno sui disegni di legge in materia di bilancio presentati dalle minoranze.

Si tratta di iniziative "che hanno un lavoro alle spalle, che richiedono fatica, proposte che vanno a migliorare le leggi di bilancio" e per questo è di "una gravità assoluta sentire che la maggioranza si asterrà a prescindere", ha aggiunto il capogruppo Lega, Andrea Manfrin.

Per Pierluigi Marquis, capogruppo di Forza Italia, "è un fatto gravissimo: il rispetto istituzionale è venuto meno, si tratta dell'ennesimo e reiterato svilimento del Consiglio Valle" e "venire meno al rispetto dell'opposizione significa venir meno al rispetto della comunità valdostana". Marquis ha poi citato anche gli interventi di alcuni esponenti della maggioranza che ieri in aula hanno segnalato questo "malfunzionamento" relativo al "mancato coinvolgimento".

Erika Guichardaz, capogruppo di Pcp, ha sottolineato che il ruolo del Consiglio Valle è "intervenire e magari migliorare i provvedimenti, altrimenti non avrebbe senso lavorare in commissione e ascoltare le parti". Quindi "se quel bilancio è blindato non ha più senso fare alcuna commissione. Sminuire il ruolo dei consiglieri di minoranza è un fatto gravissimo che va stigmatizzato".

I capigruppo hanno detto che durante i lavori sui disegni di legge in materia di bilancio non intendono fare ostruzionismo.





