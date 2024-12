Fp Cgil, "la Regione finanzi in modo più consistente la sanità"

"Insistiamo perché la Regione possa e debba finanziare in maniera più consistente la sanità regionale. Dovrà anche sopperire ai finanziamenti nazionali, che cesseranno entro il 2024 e questi hanno contribuito in modo significativo al bilancio aziendale. Proponiamo che venga sfruttata la possibilità di liberare consistenti risorse regionali utilizzando i fondi strutturali europei, soprattutto nell'ambito delle politiche attive dove possono essere ampiamente utilizzati". Così la Fp Cgil Valle d'Aosta in una nota a firma di Igor De Belli ed Eleine Krieger Garcia.

Secondo il sindacato di categoria, "i punti vistosamente critici del bilancio di previsione" della Regione sono la riduzione "degli investimenti per il centro anti violenza di genere, nonostante il fenomeno sia crescente", e di quelli "per l'integrazione dei migranti, anche se da tempo la nostra Regione è in sofferenza per mancanza di lavoratori in determinati settori (agricoltura, edilizia, alberghiero)". La Fp Cgil segnala anche la "creazione di strutture (casa di comunità, ospedali di comunità) che in definitiva nessuno sa con quali professionisti garantirne l'attività, visto che ad oggi tante professioni sanitarie non sono più attrattive e quindi, i professionisti mancano".



