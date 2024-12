Donna morta in casa ad Aosta, decesso per cause naturali

Sono naturali le cause della morte di Oriana Guidi, la settantenne di Aosta trovata priva di vita nei giorni scorsi nel suo appartamento di via Cesare Battisti.

La donna è infatti morta a causa di un arresto cardiocircolatorio, in base alle prime risultanze dell'autopsia affidata al medico legale Roberto Testi dal pm Manlio D'Ambrosi.

A chiamare il 118 era stata la figlia. Giunto sul posto il personale medico aveva provato a rianimarla, ma non c'era stato nulla da fare. L'appartamento, che era stato posto sequestro dai carabinieri lo scorso 4 dicembre, potrà ora essere dissequestrato.



