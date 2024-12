Di Marco, "bilancio attento alla comunità e al territorio"

"Questo bilancio è attento alla comunità, al territorio, alla sostenibilità e all'accessibilità: quattro temi essenziali per il benessere e lo sviluppo della nostra regione. Al contempo si riserva ampio spazio alle questioni afferenti alla montagna e al vivere in montagna, che vengono affrontate con investimenti mirati in tutti i settori: interventi per tutelarla, in particolare, dai cambiamenti climatici e dai rischi idrogeologici, e per potenziarne l'attrattività sia in campo abitativo che turistico attraverso progetti per infrastrutture e servizi". Lo ha detto il capogruppo di Pour l'Autonomie, Aldo Di Marco, durante la discussione generale sulla legge di stabilità e sul bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027.

"Importante - ha aggiunto - lo stanziamento per la sanità (cui va oltre il 23% del bilancio) allo scopo di tutelare in maniera sempre più efficace la salute dei valdostani, così come l'attenzione alle politiche sociali che svolgono un ruolo centrale per programmi rivolti ai soggetti più fragili. Esprimo poi soddisfazione per l'attivazione del servizio di notturno per le attività di emergenza e di elisoccorso, che ho da sempre sostenuto".

"L'agricoltura - ha sottolineato Di Marco - è al centro delle nostre preoccupazioni, cui vanno complessivamente più di 21 milioni di euro, destinati tra l'altro agli investimenti a fondo perduto per il sostegno delle aziende agricole valdostane.

Importanti anche la predisposizione del Piano strategico per la cultura, finalizzato a valorizzare il nostro patrimonio artistico, e le misure per promuovere la mobilità sostenibile.

Per noi, questo bilancio è appropriato a rispondere alle sfide dei prossimi anni. A chi ha avanzato dubbi sulla nostra posizione, evocando congetture prive di fondamento, replichiamo all'insegna della totale trasparenza e piena concordanza tra pensieri e azioni, con il nostro voto a favore".



