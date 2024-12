Marquis, "traspare l'incapacità di spesa di questo governo"

"Un bilancio da cui traspare l'incapacità di spesa di questo governo. Siamo di fronte all'ennesima previsione di un avanzo di amministrazione monstre, che oggi si prevede per il 2024 di 260 milioni, ma se il trend sarà quello dell'ultimo triennio al rendiconto si supereranno i 400 milioni di euro. Questo porta al paradosso che quando presentiamo delle iniziative in sede di bilancio e in corso d'anno per soddisfare i bisogni dei valdostani, ci viene risposto che non ci sono le risorse, ma alla fine dell'anno la realtà che emerge è tutt'altra". Così il capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis, durante la discussione generale sulla legge di stabilità e sul bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027.

"Non è accettabile - ha aggiunto - che non si trovino i soldi per la riduzione del costo dell'energia, per il sostegno alle locazioni ed altre iniziative. In questo contesto di maggiore disponibilità di risorse rispetto alla capacità politica di spesa, riteniamo prioritario attivare una politica di riduzione della pressione fiscale che aiuterebbe le famiglie e favorirebbe il rilancio economico del territorio. Si deve intervenire anche sui ristori alle popolazioni e imprese colpite dall'alluvione".

Secondo Marquis "la questione dei trasporti andrebbe trattata non disegnando utopie, ma soluzioni per superare gli ostacoli che rendono difficile la mobilità dei cittadini, dei turisti e di chi fa impresa. Imprese e famiglie vanno sostenute maggiormente, ci sarebbero le risorse per farlo se non ci fosse la corsa ad accaparrarsi risorse che poi non vengono impiegate.

Manca una visione politica d'insieme e un approccio che affronti con il giusto piglio i grandi temi che attengono alla nostra regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA