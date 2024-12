Contratto integrativo operai forestali, dalla giunta sì al rinnovo

La giunta regionale ha approvato l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo per il rinnovo del contratto integrativo di lavoro per il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

A titolo di arretrato e a chiusura degli anni 2021, 2022 e 2023 sono rispettivamente riconosciute le somme a titolo di 'una tantum omnicomprensiva' di 720 mila euro lordi, da suddividere per ciascun dipendente in funzione dei periodi di effettivo servizio. L'erogazione dell'una tantum omnicomprensiva avverrà in un'unica soluzione, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto integrativo.

Il 28 novembre scorso era stata siglata l'ipotesi di accordo per l'adozione di questo contratto a integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 9 dicembre 2021, che si applica nell'ambito territoriale valdostano alle attività e ai rapporti di lavoro tra i lavoratori dipendenti e la Regione.

Il prossimo passo sarà la sigla del contratto, che avverrà il 12 dicembre prossimo.

"A seguito di un lungo lavoro di confronto - spiega l'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel - che ha portato alla stesura dell'accordo per il rinnovo del Contratto, attendiamo fiduciosi la sigla di questo documento che permette il recupero, da un punto di vista economico, delle annate 2021, 2022, 2023 con effetti economici diretti dal 1/o gennaio 2024, prevedendo il riallineamento del salario integrativo accessorio e delle indennità specifiche.

Credo sia un traguardo importante, poiché atteso da tutti i lavoratori del settore da parecchi anni e ottenuto grazie al lavoro di confronto fra i tre membri della delegazione nominati a livello regionale e le sigle sindacali che hanno partecipato attivamente a questo tavolo, che ringrazio personalmente".





