Sara Ratto nominata dalla Regione nel cda di Fondazione Cima

La giunta regionale ha nominato Sara Ratto, dirigente della protezione civile, in qualità di rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Cima-Centro internazionale di monitoraggio ambientale.

Lo scorso 18 novembre l'esecutivo regionale aveva deliberato l'adesione della Regione Valle d'Aosta alla Fondazione Cima.

"Questo - aveva spiegato il presidente, Renzo Testolin - ci darà la possibilità di avere una centralità tutta particolare anche negli studi e negli approfondimenti che questa fondazione svilupperà a livello nazionale e internazionale, principalmente sull'aspetto glaciologico ma anche sull'aspetto dei cambiamenti climatici che coinvolgono la carenza di acqua, quindi gli aspetti legati agli interventi nel contesto della siccità.

E di collaborare ancora in maniera più ampia e trasversale con tutti gli interlocutori che in Valle già operano attraverso delle convenzioni: ci permetterà di sintetizzare e di razionalizzare questo tipo di convenzioni da Fondazione montagna sicura, all'assessorato ai Lavori pubblici per quanto riguarda le risorse idriche, all'assessorato all'Agricoltura per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse in agricoltura e anche per quanto riguarda la sicurezza e l'interlocuzione sia con Arpa sia con Cva".

La presenza di Ratto nel cda "non prevede compensi da parte della Fondazione Cima" e l'incarico sarà svolto "a titolo gratuito nell'ambito delle competenze istituzionali", si legge nella delibera.



