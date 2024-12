Novembre 2024 il più freddo degli ultimi 19 anni

Con una temperatura media all'aeroporto di Saint-Christophe di 5,2 gradi, lo scorso novembre è stato quello più freddo dal 2005. Lo riferisce in un post il Centro funzionale regionale.

Il mese scorso è stato caratterizzato da "giornate secche con una perturbazione principale (21 novembre) che ha portato neve su tutta la regione".

Novembre è iniziato con "temperature miti per poi gradualmente scendere verso temperature invernali. A Saint-Christophe Aeroporto la temperatura massima è stata di 19,4 gradi il 1/o novembre e la minima di -8,3 gradi il giorno 24. Le giornate di gelo, con temperatura minima inferiore a zero gradi, sono state ben 19, rispetto ad una media storica di 13. Le numerose giornate soleggiate sono state caratterizzate da inversione termica, con temperature più basse nel fondovalle rispetto alle quote medie". Invece "a quote superiori la temperatura è risultata oltre la media (ad esempio ad Issime la temperatura media è stata di mezzo grado superiore al valore atteso)".

Inoltre "le poche precipitazioni sono state principalmente a carattere nevoso. Sulla regione sono caduti mediamente 49 millimetri di precipitazione (convertendo anche la neve in precipitazione liquida), meno della metà della media storica (102 millimetri). La zona più interessata è stata la dorsale nord occidentale. Le portate nella Dora Baltea sono state nella media del periodo".



